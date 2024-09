Tennis | annuncia il ritiro Riccardo Bonadio a 31 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) 10 tornei a livello ITF, una finale Challenger, best ranking da numero 164 della classifica ATP raggiunto nel 2022.all’età di 31decide di appendere la racchetta al chiodo: il lombardo ha infattito il. Le sue parole in un toccante post sui social: “È stato un viaggio fantastico, un susseguirsi di esperienze indimenticabili, di ricordi e soddisfazioni che rimarranno per sempre scolpite nella mia mente; ma nella vita c’è sempre la parte amara perché non c’è giorno senza notte, i sacrifici, i momenti bui e di sconforto più totale, le sconfitte che ogni settimana (o quasi) contraddistinguono questo sport”.