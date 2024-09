Si gioca sempre di più e i responsabili siamo anche noi che diamo soldi e tempo al calcio The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) Sidi più e inoi cheal(The) Rodri ha subito un infortunio grave durante la partita tra City e Arsenal. Si teme la rottura del crociato. Sembra quasi uno scherzo del destino, perché Rodri è stato tra quelli che pocofa si è lamentato del calendario fitto, minacciandolo sciopero (ed èstato criticato per questo). Scrive The: “Doveva essere Rodri, no? L’uomo che prima di questa stagione, secondo Transfermarkt, aveva saltato solo cinque partite per infortunio con il Mster City da quando era entrato nel club nel 2019, è fuori – e forse per il resto della stagione.