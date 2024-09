Saber in gruppo Berti palestra e terapie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Allenamento pomeridiano a porte chiuse a Villa Silvia, ieri, per i bianconeri, che oggi si ritroveranno alle 10,30, sempre al Rognoni per la rifinitura prima della gara di domani, sedicesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa, alle 16, all’Arena Garibaldi, contro il Pisa. Programma degli allenamenti che, dopo il match con i nerazzurri, riprenderà subito giovedì mattina per preparare la gara di domenica al Manuzzi che, come a Palermo, si gioca alle 15, contro il Mantova. Rientrato stabilmente inHreiachche sta lavorando per trovare la condizione migliore dopo il lungo stop. Probabilmente si rivedrà nell’elenco dei disponibili per l’altra trasferta, sempre a Pisa, il 5 ottobre, ottava giornata di campionato.