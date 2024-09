Ruba il formaggio al supermercato Poi minaccia di morte il vigilante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024)delaldil’addetto alla sicurezza: un uomo di 49 anni di Casalgrande è stato denunciato con l’accusa di rapina impropria. Il 49enne, durante una perquisizione, ha pure consegnato ai carabinieri due pistole. Nel pomeriggio del 17 settembre, verso le 16.30, una pattuglia della tenenza dei carabinieri di Scandiano è prontamente intervenuta all’Eurospin dopo che l’incaricato alla vigilanza aveva contattato il 112 segnalando di essere statoto da un uomo, inizialmente non identificato. L’uomo è stato sorpreso are. È riuscito infatti a prendere dal banco frigo un pezzo di, nascondendolo nella tasca della felpa, per poi oltrepassare la cassa senza pagare la merce occultata.