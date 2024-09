Perché nel trailer di Thunderbolts c' è un tizio qualunque di nome Bob e perché è importante

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 24 settembre 2024) Avete già visto ildi? Lo chiedo.. Beh, una delle mie battute preferite dell'anno si trova nel film Hit man - Killer per caso di Richard Linklater. Il personaggio Gary di Glen Powell confessa alla Madison di Adria Arjona di aver finto di essere qualcun altro, un momento drammatico e cruciale perfettamente sdrammatizzato dall'esilarante “Quindi, chi caXXo è GARY?!?” pronunciato dall'attrice con una voce acutissima. Non è scappato qualcosa di simile anche a voi quando, alla prima visione deldisiete arrivati al punto in cui viene introdotto il personaggio di Lewis Pullman, tal “Bob”. Non vi siete chiesti "Chi caXXo è Bob?!?" con uno stupore e tono simili? Probabilmente sì,, cari lettori, è una bella domanda.