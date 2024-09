Paola Marella il marito | Aveva un tumore al pancreas sottoposta a 38 chemioterapie Non ha mai voluto fermarsi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Milano, 24 settembre 2024 – “Scrivo queste righe per fare chiarezza sulle cause della prematura scomparsa die perché, lei per prima, non avrebbe maiche le donne colpite daal seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura”. È così che inizia il messaggio firmato dalNico (Domenico, ndr) (Domenico), apparso in una Instagram Stories sul profilo social di, scomparsa il 21 settembre a 61 anni. Il coniuge dell’architetto e famoso volto tv racconta nel dettaglio la malattia con cui sua moglie si è travata coraggiosamente a combattere, dall'inizio fino agli ultimi giorni. “Il 16 dicembre 2021 afu diagnosticato un adenocarcinoma duttale delmetastatico. Il 31 dicembre 2021 ha iniziato il primo ciclo di 38in 24 mesi con la conseguente perdita totale dei capelli.