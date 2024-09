Maltempo emergenza a Sarno | evacuati 40 residenti scuole chiuse

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024) Paura e danni per il, dove leresterannonelle prossime ore. La pioggia ha provocato la caduta di detriti e fango nel centro storico, in particolare nell’area alle spalle del Comune. In via precauzionale, intorno alle ore 2, si è provveduto all’evacuazione di circa 40in via Mortarto e intersezioni. Le persone allontanate da casa sono, in parte, ospitate attualmente nei locali della palestra della scuola “Amendola”. Altre hanno trovato sistemazione autonoma. Le famiglie sono supportate dal personale della Croce Rossa e Protezione Civile.