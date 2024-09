La Nunziatina giovedì ultimo appuntamento con Colpi di Grazia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 - Ha vinto il Premio Speciale Ciampi 2023 con l’album "Non siamo tutti eroi", un omaggio alla musica del cantautore livornese Piero Ciampi. La cantante e arrangiatrice jazz Sara Jane Ghiotti salirà sul palco del Giardino Lail 26 settembre, alle 19,30, accompagnata da Silvia Valtieri al piano e Giulia Lazzarini alla viola, per l’ultima e attesa serata didi, la rassegna musicale dedicata al talento delle donne musiciste. Il fetival musicale, nato da un’idea dell’Associazione Metarock, è organizzato in collaborazione con Lae con il contributo di Fondazione Pisa. “Ho iniziato questo disco come studio sull’imperfetto umano - racconta la cantautrice - concentrandomi proprio su quel bordo di umano che le canzoni di Piero Ciampi trasudano.