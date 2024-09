La narrazione distorta sulle occupazioni abusive

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 24 settembre 2024) Di Anna Toniolo L’11 settembre la Camera ha dato il via libera in prima lettura al ddl sicurezza voluto dal governo che all’articolo 10 introduce nell’ordinamento il nuovo reato di «occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui», prevedendo il carcere da due a sette anni per chi commette il reato. Questa decisione ha rimesso al centro del dibattito un tema tornato in auge a partire dallo scorso 23 giugno, quando la neoeletta eurodeputata di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Salis aveva pubblicato un post su Instagram in cui scriveva che «chi entra in una casa disabitata prende senza togliere a nessuno, se non al degrado, al racket e ai palazzinari».