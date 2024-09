Il più grande horror mai girato torna in sala in 4k Non aprite quella porta è terribilmente perfetto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Si narra che il regista Tobe Hooper abbia urlato verso gli attori in continuazione a ogni ciak durante il mese di riprese, che sul set ci fossero 43 gradi e che dentro la casa di Leatherface ci fosse una puzza infernale di cadaveri animali in putrefazione da far vomitare attori e tecnici. Grazie a tutto ciò, e anche a molto altro, Nonè il piùmai. E rivederlo dopo una trentina d’anni, per un cinquantennale di tre giorni (23-24-25 settembre) in 4k nelle sale italiane, risulta. Non(The Texas chainsaw massacre) è cinema disturbante dal primo all’ultimo fotogramma, con dei jump scare, susoglia di una inquietante casa in mezzo alla campagna, che sono diventati matrici classiche dello spavento.