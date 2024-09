Il Mondiale per club è già un flop Non lo vuole nessuna tv | bandi scaduti offerte zero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024) Per ora ilperincombente (mancano solo nove mesi!) è una creatura che ha preso forma solo nella testa di Infantino. Il torneo a 32 squadre in programma nell’estate del 2025 negli Stati Uniti per ora è senza tv. Ovvero gli mancano proprio le fondamenta economiche. Calcio è Finanza ricorda che oggi alle 11 sono formalmentei termini del bando per la presentazione delleper i diritti in Europa e nell’Africa subsahariana, per le edizioni dal 2025 al 2029. “La Fifa – scrive Calcio e Finanza – si trova ancora in alto mare per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti. La scorsa settimana, il presidente Gianni Infantino ha convocato una riunione d’urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster, per convincerli a puntare sul nuovo progetto della Federcalcio”.