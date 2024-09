Il gruppo straniero | brandelli di realtà dal Fronte Orientale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 set – Chi ha avuto a che fare un minimo con la letteratura di guerra sa che le “memorie di un guerriero” sono una testimonianza che sorvola le parti in causa per aprirsi alle vaste frontiere del tempo. Sono testimonianze, o sarebbe meglio diredi, che ci mostrano a noi abitanti di questi “tempi miserabili” quella “pura azione” che per Evola ha “significato di ascesi virile, ma anche di purificazione e via verso forme di vita superiori”. Insomma, “Il” è una lettura d’acciaio, per una generazione che vuole temprarsi. IlQueste sono le memorie di uno svedese, Carolus Löfroos, che per tutto il 2015 (fino agli Accordi di Minsk) è stato volontario nel “primissimo” Reggimento Azov in Ucraìna. Come si diceva all’inizio il libro non è un manifesto politico. Nemmeno un pamphlet propagandistico (sono quasi 400 pagine!).