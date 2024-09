Coppa Italia Conte prepara dieci cambi e un esordio contro il Palermo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

Per la sfida diil, valida per i sedicesimi di finale, Antoniostando una vera e propria rivoluzione nella formazione del Napoli. Secondo le ultime indicazioni, il tecnico potrebbe effettuarerispetto alla squadra vistala Juventus, con l'inserimento di un esordiente assoluto. Le scelte diper laLa difesa vedrà con ogni probabilità l'assoluto di Rafa Marin al centro, affiancato da Juan Jesus e con Mazzocchi e Spinazzola sugli esterni. A centrocampo, la coppia potrebbe essere formata da Gilmour e Lobotka (o Folorunsho), con Neres e Ngonge a supporto. In attacco, spazio a Raspadori e Simeone, pronti a guidare il Napoli verso gli ottavi di finale.