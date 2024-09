Coppa EFL | Arsenal v Bolton

Leggi tutta la notizia su justcalcio

L'Arsenal tornerà in campo mercoledì con una partita casalinga contro il Bolton Wanderers nel terzo turno della EFL Cup. I Gunners sono arrivati a pochi secondi da una famosa vittoria al Manchester City nel weekend, solo per essere negati dal pareggio tardivo di John Stones in un palpitante pareggio per 2-2. Le tattiche di Mikel Arteta sono state sottoposte a esame, con il suo assetto difensivo che ha guadagnato elogi ma l'impiego da parte dell'Arsenal delle "arti oscure" del gioco che ha attirato critiche. È improbabile che uno dei due sarà necessario domani sera, anche se i Wanderers non saranno sottovalutati.