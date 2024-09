Cittadinanza onoraria al maestro | Il nostro impegno per i bimbi una soddisfazione essere qui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) "È un passo importante per la Fondazione perché è la conferma dello spirito di condivisione che l’ha animata fin dall’inizio. Spero sia un passo importante anche per la comunità che la riceve". Ospite d’onore dell’inaugurazione del nuovo hub educativo di Sforzacosta, assieme al cantante Al Bano e all’attrice e cantante Serena Autieri, è stato proprio ilAndrea Bocelli, a cui è intitolata la Fondazione Andrea Bocelli che ha finanziato il progetto scolastico. Come primo regalo, una piccola esibizione a deliziare i presenti: sedutosi al pianoforte (posizionato all’ingresso del nuovo polo come segno distintivo della Fondazione), ilha accompagnato per qualche minuto la voce di Serena Autieri, poi affiancata anche dalla potenza vocale di Al Bano.