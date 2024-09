Chiara la nuova reazione alla canzone di Fedez poi parla lui | Caldo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 24 settembre 2024) Dopo giornate di dissing in cui è stata tirata in ballo ancheFerragni, l’influencer venerdì scorso è sbottata e ha detto la sua sull’imminente uscita di Allucinazione Collettiva, che ha definito una fintaromantica priva di sincerità: “Tra poche ore non uscirà un dissing come quelli che vi hanno intrattenuto in questi giorni, ma un falso brano romantico, privo di verità e sincerità. Questo è un tentativo di sfruttare la situazione. Nonostante tutto io sto cercando di andare avanti e vorrei essere lasciata fuori da tutto quello che sta succedendo. Fino ad oggi non hoto e ho mantenuto il silenzio, ma forse l’ho fatto per troppo tempo, l’ho fatto per proteggere la mia famiglia. Adesso però sono stufa. Ho subito attacchi, pettegolezzi falsi e gossip velenosi. Voglio mettere un punto e poi continuare a vivere la mia vita in serenità.