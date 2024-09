Auto sciopero nazionale il 18 ottobre

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 24 settembre 2024) 17.05dei lavoratori di Stellantis e di tutto il settoremobilistico il 18, indetto da Fim, Fiom e Uil, con manifestazionea Roma. Secondo dati sindacali, nel 2023 Stellantis ha prodotto in Italia 751 mila veicoli, trae commerciali. Delle 505 milavendute in Italia meno della metà è stata prodotta nel Paese. In 17 anni (2007-2024),la produzione di Fiat (poi Fca e Stellantis) si è ridotta in Italia del 70% (da 911 milaa 300 mila stimate).