ATP di Chengdu Musetti perde in finale con Shang | Ha giocato un tennis straordinario

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Lorenzosconfitto oggi innel torneo Atp di, in Cina. L’azzurro, testa di serie numero 1, è stato battuto dal cinese Juncheng. Il 19enne, numero 55 del ranking, si impone per 7-6 (7-4), 6-1 conquistando il primo titolo della carriera.fallisce l’appuntamento con il primo titolo stagionalendo la terzadel 2024 dopo quelle giocate al Queen’s e a Umago. (Fonte Adnkronos) Le parole di Lorenzo– Fonte super.tv “Haun, è stato più bravo di me e credo che sarà il primo di molti titoli”, ha dichiarato sportivamente l’azzurro durante la cerimonia di premiazione. Foto loreInstagram ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.