Alto Adige un mosaico di vigne e territori Le degustazioni del Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 24 settembre 2024) Ilto atesino è racchiuso in poche migliaia di ettari che si adagiano sui fianchi delle colline risalendo il corso dell’e dell’Isarco. Ciò che non si intuisce in questa descrizione è la grande variabilità delo, che spazia dai 220 metri del fondovalle agli oltre 1000 nella Bassa Atesina e nel Renon, dove calcare, limo e porfido si alternano, con esposizioni che ruotano a 360°, la straordinaria ricchezza ampelografica e ancor più l’enorme frammentazione delleche vede migliaia di famiglie interpretare ilo e le vendemmie.. A ogni vitigno, il suoo Il risultato di questo enorme puzzle è di altissimo profilo, con vini che riescono a raccontare queste sfaccettature con sempre maggior precisione.