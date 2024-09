A NavigArte la danza è un fenomeno comunitario che fa viaggiare dentro culture diverse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Pisa, 24 settembre 2024 - Prosegue con un altro imperdibile appuntamento la XIV edizione di “. NavigAzioni fra, musica, arti visive alla Porta del Mar”, il festival internazionale diretto da Flavia Bucciero che fino al 18 ottobre trasformerà la città di Pisa in un palcoscenico a cielo aperto, unche fa. Venerdì 27 settembre alle 21.00 presso Teatri die delle Arti in Corte Sanac va in scena lo spettacolo di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor “Aporie del presente” di e con Iolanda Del Vecchio e Silvio Sgueglia nel quale gli artisti indagano la relazione con sé stessi e la realtà manifesta, dialogando con essa attraverso linguaggi fluidi del nostro tempo nella convinzione che l’arte debba essere. Seguirà lo spettacolo “Bagagli di vita” di e con Leila Ghiabbi.