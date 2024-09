A Latina 14 incontri per vivere la biblioteca | si inizia il 28 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 24 settembre 2024), 24- Quattordici eventi inper la promozione della lettura tra i bambini e i ragazzi con il progetto “Vivi la”. Si comincia sabato 28e si va avanti ogni sabato, tranne quelli festivi, fino al 14 dicembre in cui si concluderà la manifestazione fortemente voluta dall’amministrazione per incentivare la lettura ed il benessere che genera sulla qualità della vita. La, infatti, è stata inserita tra i determinanti sociali della salute, secondo il rapporto BES (benessere equo e sostenibile) prodotto dall’ISTAT per il 2021 e per il 2022, rapporto che offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini (lainserita nel dominio istruzione e formazione).