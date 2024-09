Vago di Lavagno accertata la morte cerebrale del 15enne colpito alla testa dalla madre Il padre ha dato l’ok alla donazione degli organi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non ce l’ha fatta ildidida un proiettile insparato dche poi si è tolta la vita. Le condizioni del giovane erano subito apparse disperate e oggi è statala. Concluse le sei ore di osservazione previste dnorma, la seconda riunione della specifica Commissione ospedaliera ha proceduto a sospendere tutte le terapie e i supporti per le funzioni vitali, come spiega una nota dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Ildel ragazzo ha espresso la volontà di donare glidel figlio ed è quindi stata data l’autorizzazione all’espianto.