Uisp Day più di 5000 persone al Novi Sad

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una giornata di festa, sport, socialità e solidarietà. Un successo di presenze oltre ogni aspettativa quello diDay che ieri ha raccolto oltreal ParcoSad per provare sport di tutti i tipi, accogliendo al suo interno la festa di ‘Abilità in Azione’ organizzata dal Cip e da Insieme Si Può. Il momento centrale a mezzogiorno col flash mob concluso dai saluti istituzionali. "Gli enti come lasono il cardine per gestire lo sport e non solo lo sport in città" ha dichiarato il sindaco Massimo Mezzetti, cui ha fatto eco Andrea Bortolamasi, assessore allo Sport sul palco assieme a Vera Tavoni, presidenteModena, motore dell’iniziativa: "Un nostro dirigente storico, Missaglia, diceva che lo sport per tutti non bisogna soltanto dirlo, bisogna anche farlo.