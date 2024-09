True Joy il giallo di tendenza nel 2025 per arredare casa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 23 settembre 2024) È tempo di guardare al: come immaginiamo i nostri ambienti? Quali sono le tendenze irrinunciabili e le tonalità imperdibili? Per la, sembra che ilsia destinato a vincere. Ma non una tonalità qualsiasi: ilJoy, vera gioia. Risulta allegro, energizzante e trasmette il buonumore: la fine dell’estate porta con sé il desiderio di non rinunciare al sole e alla gioia. E questoè pronto a modificare le nostre case in modo (a dir poco) super trendy. IlJoy è il colore dinelper laAd annunciare il colore dell’anno è stata la multinazionale olandese AkzoNobel: la tonalità del 2024 era il rosa minerale, nel, invece, puntiamo tutto su una delle tonalità più energiche e “wow”.