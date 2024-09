Transformers One | Orion Pax è il protagonista della nuova clio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 23 settembre 2024)One:Pax è ilUnaclip dell’attesoOne è stata diffuso online.Pax, il personaggio doppiato da Chris Hemsworth è ilclip del film che debutterà al cinema in Italia questo 26 settembre 2024. Chris Hemsworth (Thor) dà la voce a Pax, mentre Brian Tyree Henry (Eternals) interpreta D-16. Il film presenta i due amici di allora come semplici bot operai, incapaci di trasformarsi nelle loro forme di veicoli e armi. Quando riuniscono un gruppo di guerrieri per combattere un misterioso cattivo, acquisiscono la capacità di diventare “Robot travestiti”. “In un certo senso, ho continuato a pensare a questo film come all’originale Star Wars, solo il primo”, ha detto il regista Josh Cooleysua interpretazionestoria durante un’intervista con io9.