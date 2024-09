Tra regine e uova autarchiche ecco come è nata la pizza gourmet

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 23 settembre 2024) Non sappiamo in voi, ma sentir dire o leggere per l’ennesima volta «fra tradizione e innovazione» in articoli e interviste legati al mondo della cucina produce in noi gli stessi effetti degli abusati «top» o «carbocrema»: noia, disagio e insofferenza. Ci innervosiamo perché detestiamo i tormentoni linguistici ma, soprattutto, perché sarebbe ora di prendere atto che non esiste la tradizione perce l’hanno propinegli ultimi decenni – trattasi piuttosto di ottimo storytelling,sostengono da un po’ gli autori del podcast DOI –, e che l’innovazione è un processo imprescindibile per ogni forma di vita, arte o mestiere. Insomma, aria fritta. È anche vero che, a questo punto della storia, è difficile inventarsi qualcosa di mai sperimentato prima. Basta (si fa per dire) cercare nei giusti ricettari del passato per accorgersene.