Terrifier 4 è stato ufficializzato dal regista Damien Leone

(Di lunedì 23 settembre 2024) Con il terzo capitolo in arrivo nelle sale,4 sembra già uno dei punti fermi del. Il creatore di Art il Clown si è ritrovato ospite questo weekend al Fantastic Fest di Austin, in Texas, ed ha avuto modo di parlare di3, ma anche – e soprattutto – del futuro del franchise, con la conferma dei lavori su4. La risposta dialla semplice domanda è stata chiara (via Variety): “Sì, ci sarà un4” Al di là delle parole disul quarto capitolo, che ovviamente hanno scatenato l’entusiasmo degli appassionati,3 èpresentato al Fantastic Fest, ed a quanto pare i presenti hanno apprezzato, e non poco, la nuova avventura “natalizia” del sanguinario Art il Clown.