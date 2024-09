Secondigliano |  tentano di rubare una vettura in sosta arrestati due soggetti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tentano diun auto inma gli agenti di Polizia li notano e li arrestano per tentato furto Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corsoper la segnalazione di furto su un veicolo in. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato dueintenti ad armeggiare sullasegnalata; uno di questi è stato bloccato e trovato in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso, mentre l’altro, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga finché non è stato bloccato poco distante da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.