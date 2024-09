Raisi spunta la teoria del cercapersone esploso sull' elicottero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una psicosi collettiva sta dilagando in Libano dopo le due ondate di attacchi contro Hezbollah con walkie talkie eesplosivi. Pare che i cittadini abbiano adottato misure drastiche per il timore di essere vittime di episodi simili: avrebbero infatti iniziato a spegnere dispositivi ed eliminato batterie. Ma non è tutto. Un apparecchio simile aiusati per colpire a Beirut, potrebbe essereall'interno dell'sul quale viaggiava a maggio l'ex presidente iraniano Ebrahim, facendolo schiantare. È laavanzata da un deputato iraniano e membro della Commissione per la Sicurezza nazionale e la Politica estera del Majlis, Ahmad Bakhshayesh Ardestani, «Uno scenario probabile riguardo l'incidente inin cui è morto il presidente iraniano Ebrahimè l'esplosione del suo», ha detto, citato dai media iraniani.