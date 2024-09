Paolina mia improvvisamente | la morte della Marella sconvolge Enzo Miccio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Saranno in tanti, vip e non, presenti al funerale di Paola, architetto designer e conduttrice tv stroncata da un tumore a soli 61 anni. L'ultimo saluto alla "signora delle case" di Real Time, dove aveva guidato con garbo, ironia ed eleganza programmi cult come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente, sarà questa mattina, lunedì 23 settembre, alle ore 11 presso la chiesa di San Marco a Milano. Nella "sua" Brera, il quartiere dove viveva e che più rispecchiava il suo bisogno di discrezione e buon gusto. Con ogni probabilità , ci sarà anche, insieme a lei il volto più riconoscibileprima fase di Real Time, collega e compagno di tante avventure davanti e dietro la telecamera. Commosso il suo ricordo dell'amica: "Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancheraimia - ha scritto il wedding planner sui social -.