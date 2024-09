Oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 23 settembre 2024) ARIETE – Il ritorno boom di Tu si que vales! Anche questa sarà unapazzesca per voi dell’Ariete. Unacontrassegnata da alcune novità e da una conferma: l’amore. Le novità, infatti, arriveranno dal lavoro. Per chi è in cerca, il telefono potrebbe squillare già martedì. Per chi, invece, un lavoro già ce l’ha, potrebbe arrivare intorno a giovedì una promozione clamorosa. I vostri capi vi amano, visto il vostro impegno e la vostra dedizione. Per quanto riguarda l’amore, invece, parliamo di conferma perché col vostro partner va tutto alla grande e questa ritrovata intesa (sia fisica che mentale) dopo le turbolenze dei mesi scorsi vi ha fatti rinascere come coppia. Insomma, sarà unada cinque stelle.