Napoli le condizioni di Meret dopo l’infortunio contro la Juve

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlha diramato un comunicato ufficiale riguardante ledi Alex, uscito dolorante durante il primo tempo della sfidalantus. Il portiere azzurro, costretto a lasciare il campo in anticipo, è stato sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Il responso medico parla di una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Un infortunio muscolare non trascurabile, che impone un’attenta gestione dei tempi di recupero. Ilha subito avviato l’iter riabilitativo per il proprio estremo difensore, ma non è stata ancora fornita una tempistica precisa per il suo rientro in campo. In genere, un infortunio di questo tipo può richiedere dalle 4 alle 6 settimane di recupero, a seconda dell’evoluzione del trattamento e delle risposte fisiche del giocatore.