Monza-Bologna 1-2 | Castro decide la sfida

(Di lunedì 23 settembre 2024) (Adnkronos) – Vittoria esterna importante per ildi Vincenzo Italiano che si impone 2-1 acontro la squadra di Nesta grazie ai gol di Urbanski edopo il momentaneo pareggio di Djuric. Ilsale così a 6 punti mentre i lombardi restano fermi a 3. Nesta per lacon ilconferma nove undicesimi dellacontro l’Inter, inserendo solamente Bianco e Dany Mota al posto di Bondo e Caprari. In avanti quindi Maldini con Dany Mota giostreranno alle spalle di Djuric. Italiano, invece, stravolge i rossoblu. Tra i pali spazio a Ravaglia, con De Silvestri, Lucumi, Casale e Lykogiannis a formate il quartetto arretrato. A centrocampo Freuler con Aebischer e Urbanski. Il tridente è invece composto da Odgaard,e Ndoye. Primo tempo divertente con entrambe le squadre che hanno mantenuto i ritmi alti fin dall’inizio e creato diverse occasioni.