Lotta all’abbandono rifiuti a Latina | in azione gli ispettori ambientali Vigiles-Fipsas

(Di lunedì 23 settembre 2024)23 settembre 2024 – Sono iniziati i controlli deglidel Comune di, coordinate dalla Polizia Locale, per contrastare l’abbandono disul territorio cittadino. Nella giornata di sabato sono state controllate zone critiche come via Verdi, via dei Volsci, viale Giulio Cesare e Borgo San Michele. I controlli, oltre al corretto conferimento deinel territorio comunale, hanno riguardato il rispetto dei regolamenti nazionali, regionale e comunali per conduzione dei cani e la tutela della biodiversità fluviale. In totale sono state fermate 70 persone e redatti tre verbali amministrativi. Glioltre alla nomina del comune di, sono muniti di decreto della Prefettura -guardia zoofila- e decreto della Regionale Lazio -guardia ittica-.