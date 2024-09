La velina del Pd sull' alluvione E Schlein detta le risposte | Dite questo in tv

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il bilancio delle alluvioni è gravissimo. Come in un brutto film già visto troppe volte, le piogge che hanno colpito ancora una volta l'Emilia Romagna e parte delle Marche hanno causato danni rilevanti. E altri rischiano di farne, dopo le intemperie, le intemperanze del Pd che a partire da quella regione, colto dalla stizza per il ripetersi di calamità in un territorio troppo fragile, alza la voce. Deve proteggere il suo fortilizio elettorale dalle imminenti elezioni del 28 ottobre. I dem attaccano dunque il governo a testa bassa provando a disconoscere o comunque a minimizzare le responsabilità politiche nella gestione del territorio. Il presidente uscente della Regione, Stefano Bonaccini se la prende con la maggioranza parlando di «ritardi nell'erogazione dei milioni promessi».