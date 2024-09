La rinascita di Bagnacavallo | la festa del patrono diventa ' San Michele per l' alluvione'

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)(Ravenna), 23 settembre 2024 – Si svolgerà, come previsto, ada giovedì 26 a domenica 29 settembre, ma con uno spirito decisamente diverso. Stiamo parlando delladel, che‘Sanper l'’. Leggi anche:Emilia Romagna, a che punto sono i lavori di ripristino: le notizie in diretta Sarà un momento della comunità e per la comunità e tutto volto a sostenere le tre frazioni bagnacavallesi colpite dalle acque del Lamone. Dopo i drammatici eventi del 19 settembre, l’amministrazione comunale ha avviato un profondo confronto con le associazioni e le imprese partecipanti che ha portato alla decisione di proseguire con la manizione, trasformandola in una grande opportunità di raccolta fondi per le popolazioni colpite.