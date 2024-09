Iran anche i pasdaran temono il sabotaggio dei cercapersone | vietata ogni comunicazione L’ex presidente Raisi ne aveva uno con sé

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’attacco contro Hezbollah cone walkie-talkie riempiti di esplosivo ha seminato il panico tra le milizie della Mezzaluna Sciita. Il Partito di Dio, dopo aver invitato i suoi seguaci a non utilizzare smartphone o apparecchi collegabili a Internet adesso teme i sabotaggi di Israele, ma lo stesso valeper le Guardie della Rivoluzioneiana, colpite in maniera più lieve dal cyberattacco di Tel Aviv ma con l’ambasciatore a Beirut che ha perso un occhio. Così, ihanno ordinato ai propri membri di non utilizzare qualsiasi dispositivo di. E un deputato del Majlis ha addirittura ipotizzato che dietro all’incidente in elicottero che ha provocato la morte delEbrahimpossa nascondersi proprio unmanomesso.