Inter andamento dei prestiti | tripletta dei fratelli Esposito!

(Di lunedì 23 settembre 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Sebastianofirma il primo gol in maglia Empoli. Il fratello Francesco Pio fa ancora meglio con lo Spezia. RIEPILOGO– L’ultimo weekend per idell’è all’insegna dei. Il primo a timbrare è Sebastiano, che firma il gol che chiude i conti in Cagliari-Empoli (0-2). Per l’attaccante classe 2002 si tratta della prima marcatura coi toscani. Ancora meglio fa il fratello minore Francesco Pio, autore addirittura di una doppietta in Spezia-Carrarese (4-2). Sorridono solo parzialmente Filip Stankovic e Franco Carboni: i due festeggiano la prima vittoria del Venezia, osservando solo dalla panchina il 2-0 sul Genoa.