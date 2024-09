Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti | trama cast e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Il Sol“, uno degli ultimi film di, arriva in prima tv. Acclamato dalla critica, questa pellicola è stata presentata al Festival di Cannes 2023 e ha ottenuto sette candidature ai David di Donatello. Vediamo insieme la, ilandrà in onda. Il Sol: di cosa parla il film con“Il Sol” è un film del 2023 di, distribuito nelle sale in appena 500 copie. Presentato in concorso per la Palma D’oro, ha vinto due Nastri d’argento con Barbora Bobu?ová (miglior attrice non protagonista) e Valentina Romani (Premio Guglielmo Biraghi). Al centro della pellicola c’è la politica, trattata con ironia, e und’eccezione. Il film andrà in onda martedì 24 settembre 2024 su Rai 3 in prima serata, alle ore 21.20.