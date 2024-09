Il sesso secondo la Gen Z? Fluidità e sperimentazione ma alla fine vince la monogamia – La ricerca

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 23 settembre 2024) I ragazzi e le ragazze della Gen Z fannoin media 3 volte al mese. È quanto emerge da un recente studio condotto da un gruppo ditori dell’Indiana dal titolo The State of Dating: How Gen Z is Redefining Sexuality and Relationships. Stando all’indagine, la frequenza con cui fannoi zoomer è simile a quella delle generazioni più anziane, i boomer. L’indagine ha esaminato comportamenti, identità e preferenze sessuali di 3.310 utenti dell’app di incontri Feeld, provenienti da 71 paesi e di età compresa tra i 18 e i 75 anni. I risultati mostrano un quadro interessante: sebbene i giovani non siano i più attivi in termini di frequenza, sono decisamente più avventurosi nelle loro esperienze. Infatti, il 50% degli intervistati della Gen Z ha dichiarato di aver esplorato pratiche sessuali non convenzionali.