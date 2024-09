Il principe Harry ospite al concerto con Kevin Costner e poi a New York con Mathilde del Belgio Ma dov' era Meghan Markle? Leggi Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 23 settembre 2024) È stato un weekend pieno di impegni, quello appena trascorso, per il. Il secondogenito di re Carlo e della compianta Lady Diana è passato dall’andare a trovarevenerdì al partecipare a un evento dell’Onu insieme all reginadeldomenica.alconÈ con grande sorpresa dei presenti che, venerdì 20 settembre, ilè apparso all’One805Live!, l’ormai tradizionaledi beneficenza in favore dei soccorritori di Santa Barbara, la città californiana in cui il duca, da anni, risiede. A ospitare l’evento, nel quale sono stati raccolti fondi per la categoria, l’attore e regista premio Oscar, che si è anche esibito nelle vesti di musicista.