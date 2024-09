Iago Garcia si fa censurare di notte al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 23 settembre 2024) Attualmente nella casa delci sono 17 concorrenti, 8 uomini e 9 donne (in realtà fisicamente sono 11 donne, considerando che le ‘Non è la Rai’ sono in tre). Ieri sera alcuni gieffini si sono radunati in giardino per parlare di queste prime giornate nella casa eha fatto notare come le donne siano in maggioranza e dopo una riflessione ha spiegato quale potrebbe essere il motivo di questa mancata parità. L’attore de il Segreto però ha toccato un tasto sensibile e si è fatto “” dalla regia.si fa: “Quello che è successo qui con Giuliano”. L’artista spagnolo parlando con Mariavittoria Minghetti, Ilaria Galassi, Shaila Gatta e Tommaso Franchi ha detto: “Non siamo in numero pari, ma per quello che è successo, lo sapete. Quello Giuliano!“. La regia ha subito tolto l’audio.