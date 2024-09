I migliori attaccanti della scorsa stagione | in crisi o ceduti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez è in ritardo di condizione Isono ino sono stati. Ieri sera, a seguitosconfitta contro il Milan, il capitano e attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha ammesso di essere in ritardo quest’anno rispetto al passato. Non è quel centroavanti che l’anno scorso ha fatto il bello e il cattivo tempo sia in Serie A che in Copa America: “So di essere in ritardo rispetto all’anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra. So di essere in ritardo rispetto all’anno scorso, ma sarò il primo ad arrivare ad Appiano per lavorare e migliorare insieme alla squadra”. Già 339 minuti quelli trascorsi in campo, ma il centroavanti argentino non ha ancora fatto goal.