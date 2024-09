Grande fratello 2024 chiesta la squalifica per Lorenzo Spolverato | racconta cosa faceva alla ex

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 23 settembre 2024) Le ammissioni fatte nella casa deldasulla storia d’amore con la sua ex fidanzata sono a dir poco sconcertanti. Il concorrente é al centro dell’attenzione mediatica per effetto della sua sfera sentimentale e una clamorosa verità del suo passato, non solo per la vicinanza a Shaila Gatta. La coinquilina ballerina storica di Amici di Maria De Filippi sembra scatenare in lui un forte sentimento di gelosia perché interessata al coinquilino Javier Martinez. E a destare scalpore oltre al preannunciato triangolo é anche la rivelazione di un amore tossico.torna al centro del gossip Oltre a far parlare di sé per la sua vicinanza a Shaila Gatta, tra cui le immagini di un dialogo intimo in piscina, alrivela di essere stato innamorato.