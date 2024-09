Buona la prima Sul palco Claudia Gerini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Una sala gremita si è commossa allanazionale di "Io sono un po’ matto, e tu?", sabato sera al cine teatro Rossini, per l’apertura del Civitanova Film Festival. La pellicola racconta la malattia mentale, con l’esperienza del Teatro Patologico di Roma. Sono arrivati in città l’attricee il regista Dario D’Ambrosi, ideatore del Teatro Patologico. "Ma allora siete un po’ matti anche voi – ha esordito–. Io faccio parte della cerchia di amici che da anni condividono momenti con i ragazzi del Teatro Patologico, per me fonte di ispirazione e forza. Il teatro dà all’attore le ali per essere parte di un’altra storia: questo potere salvifico è una la magia delscenico".