Blitz contro il Tavarnelle L’Orvietana non si ferma più Congiu firma il successo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) SAN DONATO0 ORVIETANA 1 SAN DONATO T. (3-5-2): Leoni; Croce, Bruni, P. Gistri; Dema (15’st Maffei), Pecchia (22’st Menga), Falconi, Vitali Borgarello, Ascoli (35’st Seghi); Sylla, Senesi (29’pt Di Bonito). A disp.: Di Benedetto, Pazzagli, Binechi, F. Gistri, Calonaci. All.: Bonuccelli. ORVIETANA (4-3-3): Rossi; Paletta,, Berardi (1’st Vincenzi), Caravaggi; Proia, Ricci, Manoni; Marchegiani (37’st Sforza), Panattoni, Caon (40’st Quintero). A disp.: Formiconi, Martini, Albani, Mauro, Cerquitelli, Esposito. All.: Rizzolo. ARBITRO: Laugelli di Casale M. (Mariut di Asti – Manzari di Torino). MARCATORE: 25’pt. NOTE: espulso al 28’pt Leoni (S) per fallo di mani fuori area, al 42’pt Falconi (S) per doppia ammonizione, espulso l’allenatore Bonuccelli (S) per proteste al 44’pt; ammoniti: Berardi,, Caravaggi, Marchegiani (O). Angoli: 2-8.