Beatrice Coari chi è la nuova velina di Striscia la Notizia? Da Miss Italia al bancone di Canale 5!

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 23 settembre 2024)è ladila, nellaedizione del telegiornale satirico. Scopriamo tutto su di lei, dalla vita pubblica a quella privata! Leggi anche:latorna con ben quattro conduttori: ecco chi sono e quando li vedremo in onda Strepitosa sul palco e con la danza nel DNA,è la ballerina genovese chiamata a ricoprire il ruolo diperla. La ragazza, infatti, ha ereditato la passione per il ballo dalla mamma e dall’età di quattro anni ha iniziato a studiare danza classica, per poi dedicarsi anche alla moderna, alla contemporanea e alla heels dance.