Bari sparatoria in discoteca | uccisa per sbaglio 19enne nipote di un mafioso Il vero obiettivo era il figlio di un boss

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un ragazzo di 21 anni è stato fermato dai Carabinieri per l’omicidio di Antonella Lopez, 19 anni,la notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre in un agguato al Bahia Beach di Molfetta, in provincia di. Nell’agguato sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui Eugenio Palermiti, 20 anni,dell’omonimodel clan Parisi-Palermiti, operante soprattutto nel quartiere barese di Japigia. Secondo le prime ipotesi investigative, era proprio lui ilbersaglio del killer. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia diproprio per il presunto coinvolgimento di esponenti di un clan. Anche la vittima aveva legami familiari con la criminalità organizzata.