All’insegna della nostalgia A cena con l’ex maestra

(Di lunedì 23 settembre 2024) MALEO (Lodi) "Vieni qui". Suonava come il vecchio "vieni alla lavagna che ti interrogo" il bonario invito agli ex alunni ormai cresciuti da partestoricadi Maleo, Franca Pesenti. L’insegnante in pensione sabato ha raggiunto gli studenti affezionati all’Albergo del Sole, aperto nel 1464. E hato con la classe elementare prima A dell’anno 1979-80, per stare insieme a 45 anni dalla prima campanella. L’emozione del ritrovarsi è stata molto intensa. In assenzafamigerata lavagna la84enne, tuttora arzilla e professionale, ha invitato al camino del ristorante i propri studenti per fare loro un piacevolissimo dono. L’insegnante si è infatti presentata con le note, rigorosamente scritte a mano e conservate per tutti questi anni, che contenevano le reali valutazioni dell’epoca per ciascuno degli intervenuti.