Alice nella Città 2024 | da Blitz di Steve McQueen a Lidia Poet un' edizione puntata sullo sguardo dei ragazzi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 23 settembre 2024) Andrea Arnold, Annie Baker, Jesse Eisenberg e molto (molto) altro: il mondo dell'adolescenza e delle nuove generazioni indagato dalla 22esimadi. Ventidue anni per, quella manifestazione autonoma e parallela alla Festa del Cinema di Roma (con cui condivide, però, diversi eventi), divenuta un punto di riferimento per il cinema rivolto ai nuovi spettatori e alle nuove generazioni. "è cresciuta, si è radicata nel territorio, è divenuta una comunità di persone", spiegano Fabia Bettini e XXX Giannelli, presentando il programma, fitto, dell'. "I luoghi sono importanti, del resto. Andremo al cinema Adriano, per esempio. Ci saranno dei distretti, delle linee chiare e comprensibili. Da Palazzo delle Esposizioni a via Condotti, tra talk ed esposizioni. Poi il distretto